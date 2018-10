Dřív si myslela, že móda je povrchní. Teď návrhářka Táňa Kovaříková tvrdí, že šaty dělají člověka. Kolik za ně utrácí?

Taťána Kovaříková si myslí, že šaty dělají člověka. Super.cz

Jednou z kmotřiček, která zároveň připsala i svých pár řádek do knihy Báry Nesvadbové (43) Síla stylu, byla i módní návrhářka Taťána Kovaříková. Než pronikla do světa módy, přišla jí povrchní. Ted už uznává, že šaty opravdu dělají člověka. Tedy samozřejmě s nezbytnými hygienickými návyky.

"Je to o inspiraci, o stylu a v knize padne i otázka, zda šaty dělají člověka. Když se podíváte, jak je člověk oblečený, tak je to první informace, kterou o něm dostanete, což za povrchnost nepovažuju. Pak vás může ještě překvapit mile, nebo naopak. Všechno by mělo být samozřejmě v harmonii a platí to i tom, že se má člověk o sebe starat. Má to být hezké a čisté," neopomíjí se podívat třeba na odrosty ve vlasech, oloupaný lak anebo neupravené paty ve střevíčkách.

Táňa by se sama neobešla bez svých oblíbených černých modelů, které si sama navrhuje, a pak bez doplňků, na kterých "ujíždí". "Mám ráda stylové hezké kabelky a boty, hezký lak na nehty. Prostě abych se cítila dobře. Na ceně ani tolik nezáleží, dá se zkombinovat levnější kousky s dražšími. Někdy je to penězích, někdy ne," míní Táňa, která se nám pochlubila svojí oblíbenou kabelkou Jimmy Choo, kterou si pořídila za 40 tisíc korun. ■