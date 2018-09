Na tyhle nohy není radost pohledět: Hvězda Fantoma opery ukázala v kratinkých šatech modřiny a také tajné tetování

Michaela Gemrotová ukázala pomlácené nohy s tetováním. Super.cz

Míša se svým přítelem, houslistou Sašou, dorazila na zahájení 15. ročníku soutěže krásy Mr. a Miss Look Bella, kde bude členkou poroty. Sama by ovšem v takovém stavu na módní molo nemohla. "Ty nohy jsou následkem pilného zkoušení na Fantoma opery," vysvětlila, že zkoušky na muzikál, který se dnes po dvouleté pauze vrací do divadla GoJa Music Hall, byly drsné.

"Samozřejmě se tam navzájem nekopeme. Tohle se většinou stává, když přebíháme zákulisím na scénu a někde občas zapomeneme nohy. Kolega Marian Vojtko (45) to má podobné, zapletli jsme se do kulisy," prozradila.

Nám ovšem nedalo, abychom se nezeptali i na vytetovanou kytičku na kotníku. Tou se prý Míša snažila zamaskovat dávné psí kousnutí, po kterém jí zůstala jizvička. "Já obecně tetování nemám ráda. Chtěla jsem vyzkoušet, jak by to vypadalo. Ale není permanentní, už to mám i trošku vypadané," ujistila nás, že ve zdobení kůže nehodlá pokračovat. ■