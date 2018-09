I ke znemožnění je potřeba talent: Soutěžící porotu odrovnal amatérským tanečkem

Lukáš Esletzbchler Video: archiv FTV Prima

Do show Česko Slovensko má talent přišel s tím, že před Prachařem, Mórovou, Jandovou a Slávikem zatančí na píseň Robbieho Williamse. „Bude to s rukama, s nohama, takový mix,“ řekl Lukáš o svém čísle.

Pak se na pódiu odehrálo něco, co nemá v Talentu obdoby. S tancem to mělo totiž pramálo společného. „Já jsem na to přišel! Vy jste letecký navigátor!“ ohodnotil pohybové kreace Jakub Prachař (35).

Lukáš Esletzbchler možná jen zvolil špatný obor. Jako komik je o poznání lepší než tanečník. Porotě slíbil, že příště předvede naprostou bombu. Otázkou ovšem je, jestli si dnes za svůj výkon zaslouží postup. ■