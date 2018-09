Vypadá lépe než roky předtím: Dáda Patrasová si užívala s mladými muži a chtěla by vrátit čas

Dagmar Patrasová vypadá po prázdninách báječně. Super.cz

Herečka Dagmar Patrasová (62) evidentně prožila příjemné a odpočinkové léto. Tak dobře a svěže, jako když jsme ji po prázdninách potkali, už dlouho nevypadala. "To je tím, že už se s ničím netrápím," krčila rameny.

S Dádou jsme navštívili představení nové únikové hry, kterou si přišla vyzkoušet například s kolegy Milanem Peroutkou (28) a Martinem Složilem. Na jejím konci prý čekal pro úspěšné účastníky elixír mládí. A ten by Dáda brala. "Líbilo by se mi, kdyby mi bylo zase pětatřicet. To bych se svým životem naložila úplně jinak," svěřila.

Nejde prý ani tolik o to, aby zase byla mladá a krásná, ale spíš o fakt, že by po zkušenostech, které teď má, učinila jiná rozhodnutí. "Děti bych si samozřejmě nechala, ale manžela ne," připustila, že bez nevěrníka Felixe by byl její život mnohem jednodušší. ■