VIDEO: Tohle poradil zraněný Kopta Genzerovi, než se smutně rozloučil se svou tanečnicí

První setkání Richarda Genzera s jeho novou tanečnicí

Bývalý tanečník, moderátor a herec, který naskočil do soutěže s dvouměsíčním zpožděním přiznal, že se nad nabídkou příliš dlouho nerozmýšlel. „Spíš jsem se díval, jestli na to budu mít čas. Myslím, že mě to bude bavit, a že mě to trošičku vrátí do mládí, že se zase budu hýbat a nezhynu jako důchodce, starý a hrbatý,“ svěřil Genzer, který byl v mládí členem taneční skupiny Uno.

Ke standardnímu tanci a latině však nikdy vztah příliš neměl. „Mezi námi se vám přiznám, já jsem vždycky úplně nenáviděl standardní tance,“ prozradil Genzer, který je známý také jako skvělý bavič.

Nabízí se tak otázka, zda se mohou jeho fanoušci těšit na improvizaci, ve které vyniká. „To záleží asi na mojí šéfový Janě Zelenkové, jestli mi nechá taky nějaký prostor. Pokud mi nějaký prostor nechá, tak určitě něco předvedu. Budou mi stačit tak čtyři vteřiny,“ prozradil Genzer.

Na spolupráci s Richardem se těší také Jana Zelenková. „Myslím si, že improvizace nastane pouze tehdy, když bude průšvih a nezvládneme to. Ale třeba mu jeho přání splním,“ svěřila tanečnice a ke svému novému partnerovi se smíchem přidala: „Myslím si, že to bude neřízená střela, ale těším se moc.“ ■