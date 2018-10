Krainová, Bílá a Studénková v estetických proměnách. Krása není záležitost věku, může pomoci skalpel

Známá modelka, populární zpěvačka i půvabná herečka umně brzdí čas, nikdo by jim nehádal pravý věk. Kdo jiný by byl vhodnější pro post poradců a patronek proměn krásy, jež účastnicím změnily nejen vizáž, ale i život jako takový.

Někdy stačí i malý chirurgický zásah a žena začne znovu žít na plno. Z šedé myšky je sebevědomá dáma a okolí často ani netuší, co za tím obratem stojí. Paní Janě (41) se po dětech nedařilo alespoň přiblížit mírám, které měla před porody a byla to právě Simona s projektem proměn na Klinice Yes Visage, která na základě zkušeností i z vlastního rodiny poradila Janě nejpopulárnější liposukci současnosti - Laserovou liposukci SlimLipo.

FOTO: Klinika Yes Visage

Štíhlá a pevná na počkání

„Zprvu jsem se bála a nechtěla si liposukci připustit, ale opravdu se nejednalo o žádné drsné vypumpování tuku z těla. Bez narkózy, za hodinu a ani zdaleka se to nepodobalo mým představám o liposukci,“ popsala Jana zákrok. A není to jen o tuku. „Nejmodernější liposukce SlimLipo nejen „vysaje” tuk, ale laser v ní zaručuje přesnou manipulaci, šetrnost, minimalizuje tvorbu modřin a otoků, ale hlavně pokožkou stáhne, zpevní a zabraňuje nerovnostem. Kromě partií jako bříško, boky, zadek či stehna lze řešit i malé partie jako povislé paže nebo podbradek a dvojitou bradu,” vysvětluje MUDr. Paduch z Kliniky YES VISAGE, která má na svém kontě nejvíce úspěšně provedených moderních liposukcí v Česku. Více o laserové liposukci SlimLipo na www.yesvisage.cz/slimlipo

Boj o prsa

Zatímco někomu objem přebývá, jinému chybí. Své o tom ví paní Šárka (30), kterou Simona Krainová, coby patronka žen absolvujících proměny, provedla cestou k novému vysněnému dekoltu. „Vždycky jsem měla malá prsa a stejně malé bylo i mé sebevědomí. Mít v podprsence skutečná prsa namísto vycpávek je příjemná změna, na kterou se zvyká snadno. Dnes už bych neváhala ani minutu, prsa působí velice přirozeně,“ vylíčila Simoně své radostné pocity Šárka. Více o proměně a moderní plastice prsou na www.yesvisage.cz/prsa.

FOTO: Klinika Yes Visage

Tereza (33) v souvislosti s porodem řešila problém, kdy se prsa zmenšila, změnila tvar i symetrii: „Po dětech prsa dramaticky změnila svůj tvar a sebevědomí bylo na nule. Rozhodování tedy nebylo dlouhé, navíc jdu do všeho po hlavě, takže jsem se nebála,“ směje se Tereza. Trochu napětí, jak to dopadlo, prožívala až po samotném zákroku. „Rychle jsem si chtěla sundat obvazy a podívat se, jak to dopadlo. Bála jsem se, jak mi nová prsa budou slušet. Ale byla jsem opravdu hodně nadšená, změna je to neuvěřitelná.“ Volbu Kliniky Tereze posvětila i patronka Lucie Bílá: „Já si hodně vybírám, s kým spojím svoje jméno, ale tady se jde na jistotu. Klinika Yes Visage je pro mě záruka kvality."

FOTO: Klinika Yes Visage

Tváři sluší přirozenost

Lenku (49) pro změnu inspirovala jiná klientka Kliniky Yes Visage: „Byla jsem tak nadšená tím, že nebylo poznat, že pomohl doktor, že jsem to taky zkusila a vyšlo to skvěle a výsledek je velice přirozený. Všem ženám to můžu jen doporučit!“ „Díky moderní estetické dermatologii se umíme dnes už zbavit většiny problémů ve tváři od nejrůznějších vrásek, přes kruhy pod očima až po povadající unavenou pleť velice přirozeně, snadno a rychle, třeba i během obědové pauzy a bez nutné rekonvalescence. Stačí se jen nebát a přijít na bezplatnou nezávaznou konzultaci,“ doplňuje MUDr. Gabryšová z Kliniky Yes Visage, která je vyhledávanou na omlazující zákroky.

FOTO: Klinika Yes Visage

Paní Zdeňku (55 let) motivoval věk: „Dokud se žena stará o rodinu, pořád má co dělat. Čas pořád plyne, ale v hlavě jste pořád mladá. Pak děti odejdou, člověk si začne víc všímat sebe a už si tak mladý nepřijde. I přes různé krémy a zdravé jídlo věk stejně nezastavíte. Proto jsem do proměny šla. Už jen víčka samotná mi ubrala roky, ale facelift to ještě více podtrhl. Rodina i okolí mě moc chválili a já si na své mladší já rychle zvykla. Nejen ve tváři, ale i na duši.“ Tuto a více proměn naleznete na www.yesvisage.cz/cz/promeny.

FOTO: Klinika Yes Visage

Třetí kmotra proměn, herečka Zdena Studénková (64) vděčí za svoji krásu skvělým genům, ale rozhodně se nestydí ani za drobná vylepšení, specialistů. „Také služby Kliniky Yes Visage využívám. Jednou za 6-8 měsíců si nechávám odstranit nejvýraznější vrásky, udržuji si kvalitu pleti vlastní plazmou a nyní se chystám na druhé ošetření krku fantastickým laserem Fotona.“

Krásnější, přirozená a zdarma!

Naše čtyři dámy si zkrášlení chválí a na přirozenosti jim nijak rozhodně neubralo. „Často je okolí překvapeno, jak i málo stačí k výrazné změně k lepšímu,“ říká patronka Simona Krainová. O moderní a šetrné zákroky je na Klinikách Yes Visage v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě velký zájem a jakýkoliv ze zákroků kliniky můžete mít i vy. A to zcela zdarma v soutěži. Podmínky, více informací, ale také všechny nejen zmíněné proměny naleznete na webu kliniky na www.yesvisage.cz.

FOTO: Klinika Yes Visage

