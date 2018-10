Smolné období herečky Vlastiny Svátkové: Po hádce přišel trapas, na zadku se jí roztrhly kalhoty

Vlastina Svátková zažila opravdu krušné dny. Foto: Super.cz/Instagram V. Svátkové

„Dnes malý vstal v šest a prostřední nevstal vůbec. Ani na budíka do školy. Pak barák zmlkl do ticha a my jsme se s mužem šíleně pohádali. Dokonce šel tisknout rozvodové papíry a já mu je vzteky počmárala a on se začal smát,“ vyprávěla herečka s nadsázkou na sociální síti.

Z rozrušení se šla poté uklidnit do pizzerie, kde měl její smolný den dohru. „Nejstarší syn se propadl do kanálu a cestou k autu pizzu vysypal na zem,“ postěžovala si křehká blondýnka, která má velký smysl pro humor.

Když už myslela, že má nejhorší za sebou, čekalo na ní následující den ještě jedno nemilé překvapení. Až doma, poté, co oběhla všechny schůzky, si totiž uvědomila, že celý den chodila s obří dírou na zadku, na kterou ji upozornil manžel. Herečka ale naštěstí situaci vzala s humorem a fotku s odhaleným pozadím dokonce sdílela na svém Instagramu. ■