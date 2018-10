Měla našlápnuto na úspěšnou kariéru modelky. Usměvavá kráska nakonec raději skončila u herectví

Vagnerová začínala jako modelka. Super.cz

Když jsme se s ní potkali během příprav před vypuknutím sedmadvacátého ročníku modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, zajímalo nás, jak se cítí v tomto prostředí. „Považuju tuhle akci za krásnou. Je to nádherné prostředí, finalistky jsou krásné a má to úroveň. Cítím tady nervozitu modelek a strašně bych si přála, aby to pro ně dopadlo tak, jak si přejí,” uvedla usměvavá herečka.

Vagnerová patří do skupiny hereček, které nevnímají focení jako nutné zlo, ba naopak si práci s fotografem velmi užívá. „Mě tahle činnost moc baví. Na molo jsem se dostala, když jsem předváděla pro nějaké kamarády designéry, jinak ne, protože jsem malá. Ráda si stoupnu před foťák, to mě baví velice,” říká Hanka.

Herečka by se prý ale neodvážila do podobné soutěže přihlásit. „Je ale pravda, že v této soutěži se kromě fyzické krásy klade důraz na vzdělanost, schopnost komunikovat a spoustu dalších kvalit. Kdybych měla ale soutěžit jen na základě vzhledu a bylo mi třeba patnáct, tak bych měla z toho nervy a nemuselo by to pro mě mít úplně pozitivní následky,” smála se Hanka Vagnerová. ■