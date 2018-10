Dětem Evy Decastelo není ještě ani deset a už vydělávají víc než maminka. Celé honoráře si ale nechat nesmějí

Zatímco Eva Decastelo čekala v zázemí, její děti řádily na mole. Foto: Adam Fuchs pro M&S (2x)

„Odmalinka mě doprovázejí na natáčení, moderování, takže se nestydí a svět médií pro ně je součástí běžného života,” nechala se slyšet Eva a jedním dechem dodává: „Tím, že se mnou neustále někam chodí, si jich začali všímat režiséři a začali je obsazovat.”

Potomci Decastelo už se angažují skoro více než maminka. „Obsazují je víc než mě. Baví je to, ale dělají to, jen když chtějí. O každé nabídce doma diskutujeme úplně všichni a teprve poté společně rozhodujeme, co ano a co ne,” říká rozhodně Eva, která dodává, že prioritou pro děti musí být škola. „Mají za sebou několik filmů i reklam. Do konce roku mají naplánovanou ale především školu,” říká moderátorka a herečka, která své děti doprovázela, když předváděly dětskou kolekci během výroční přehlídky britské módní značky.

Honoráře za filmy a reklamy nezabavují rodiče, ale ani neputují pouze dětem. „Za vydělané peníze si mohou vždy koupit malou hračku jako odměnu. Zároveň vždy něco koupí do dětského domova pro děti, které se nemají tak dobře. Snažím se je učit, že musí myslet na druhé,” dodává Eva Decastelo. ■