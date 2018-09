Všem, kteří kdy měli zlomené srdce: Modelka Tereza zavzpomínala na zesnulého přítele Aviciiho (✝28)

Avicii na koncertě ve Stockholmu (2013) Profimedia.cz

Je to necelý půlrok, co se celosvětově proslulý DJ Avicii (✝28) rozhodl ukončit svůj život. 8. září by oslavil devětadvacáté narozeniny a jeho česká přítelkyně Tereza Kačerová se při té příležitosti vypsala ze svých pocitů a text, který je určen „všem, kteří kdy měli zlomené srdce“, sdílela na sociální síti.

Den, kdy by Avicii oslavil narozeniny, strávila Tereza v Mexiku, se synem Lukou a kamarádkou. Nebylo jí dobře. „Byla jsem vzteklá na cizince, kteří mě s objetím zdravili. Vytočená z řečí. Znechucená muži. Byla jsem plná vzteku. Vzteku na sebe, že se „takhle“ cítím. A ještě vzteklejší jsem byla, že jsem nevěděla, co to „takhle“ je,“ píše Tereza.

Na Aviciiho stále myslí, připomínají jí ho věci, které má doma. Jeho košile, které po něm voní, jeho rukavice z festivalu Burning Man, jeho dávno zkaženou kombuchu a ledovou kávu jeho kamaráda v ledničce. „Ale nemůžu se donutit je vyhodit.“

S rozjitřenými emocemi píše, že konečně ví, že musí začít cítit, prožívat, mít pocity. „Už je dál nemůžu otupovat. Dělám to už měsíce. Adrenalinovými sporty. Alkoholem. Sexem. Zkouším něčím zaplnit prázdnotu ve své hrudi, abych nemusela mít pocity. Ale pravdou je, že smutek neodešel. Jen se prohloubil,“ uvádí v textu Kačerová.

„Takže můžu utonout v otupování se navěky a žít jen napůl. To by bylo to nejjednodušší. Nebo můžu čelit démonům. To je to nejbolestnější. Můžu je nechat, aby mě udělali silnější a pak žít naplno. (...) Je okay cítit smutek. Cítit zlost. Když se Luka narodil, plakal. A tak jsem věděla, že je v pořádku. Takže plačte!!!“ vzkazuje Tereza, sama odhodlaná „přečkat bouři, dokud znovu neuvidí modrou oblohu“.

Tělo DJ Aviciiho, vlastním jménem Tima Berglinga, bylo nalezeno koncem dubna v Ománu ve městě Maskat. „Náš milovaný Tim byl křehkou uměleckou duší hledající odpovědi na existenciální otázky. Obrovský perfekcionista, jenž cestoval a tvrdě pracoval v tempu, které jej velmi stresovalo. Když přestal koncertovat, chtěl najít životní rovnováhu mezi tím být šťastný a tím být schopný dělat, co miloval nejvíc - hudbu,“ napsala později v prohlášení rodina slavného Švéda s tím, že „už dál nemohl“ a „chtěl najít klid“. ■