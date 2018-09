Konečně se může v muzikálu pořádně vyřádit: Pepa Vojtek se těší, až opět upálí Galilea Janka Ledeckého

Josef Vojtek si opět po patnácti letech zahraje zlého otce Inchofera. Super.cz

Zatímco teď má Pepa už za sebou celou řadu muzikálových rolí, tehdy stál na divadelních prknech teprve podruhé. „Je to hodně velká nostalgie. Patnáct let zpátky, to je pořádný kus života, co jsme prožili bez sebe, tak jsem se těšil,“ řekl Super.cz zpěvák.

Teprve nyní má ale skutečně pocit, že do role Otce Inchofera dozrál. „Tenkrát nám bylo asi 30 let, tak teprve teď to bude mít ty správné grády, protože tam hrajeme lehce zápornou roli, inkvizici, která chce Galilea upálit. Teprve teď si to vychutnáme a možná se nám podaří toho Ledeckého konečně upálit,“ vtipkoval Vojtek na tiskové konferenci k návratu slavného muzikálu Janka Ledeckého (56).

Se zkoušením naštěstí nebude mít tolik práce, protože svou roli bude moct jenom oprášit. To však neznamená, že by jeho postava neprodělala pár drobných změn. „Možná tam budeme mít víc kudrlinek okolo, dnešní doba si to i žádá, že se tam trošku improvizuje, ale uvidíme, kam nás pustí režisér,“ dodal slavný rocker. ■