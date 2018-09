Nikdo není dokonalý: Krásná Veronika Kašáková odhalila svoji slabinu. Trápila ji celulitida a otoky nohou

Veronika Kašáková odhalila své chyby na kráse. Super.cz

S přítelem jezdí často na dovolené do exotických krajů a na sociálních sítích se můžeme kochat jejími fotografiemi v plavkách, kde její tělo vypadá naprosto dokonale. Tak by ostatně i modelka vypadat měla. Veronika Kašáková (28) nás ale vyvedla z omylu. Dokonalá si nepřipadá.

"Umím se jenom hezky nastavit, neukazuju to, co nechci, a naopak. Sociální sítě v tomhle trochu klamou, protože prezentujeme jen to, co prezentovat chceme. Ale s věkem přibývají partie, na kterých už se už nedá jednoduše zapracovat ani v posilovně. A mně dědičně, po mamince, otékají nohy a už jsem objevila i první známky celulitidy," vysvětlovala.

"Nevyběhala jsem to, nevysportovala jsem to, tak jsem se začala zajímat i o jiné metody a byla jsem poctěna, když mě oslovil výrobce přístroje, který ještě v Česku nebyl uveden na trh, ale má výborné ohlasy ze Spojených států a v Anglii," rozhodla se bojovat neinvazivní metodou proti svým nedokonalostem Veronika.

Na jednu z terapií jsme se byli podívat, protože jsme chtěli vidět, zda nám Verča nelže, že je metoda bezbolestná. "Vyzkoušela jsem to jako první v Čechách, a navíc je to velmi příjemná hodinová terapie, která opravdu nebolí, je to spíš příjemná masáž a opravdu to funguje. Výsledky jsem pak zhodnotila na dovolené, když je to z těch posledních fotek opravdu vidět. Problémy jako já má spousta žen, takže se není za co stydět, když si snažíme od svých nedokonalostí pomáhat," uzavřela Veronika. ■