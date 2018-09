Tahle teď vypadá vdova po nejslavnějším tvůrci československých seriálů: Magdalena Dietlová (73) je stále plná života

Magdalena Dietlová vypadá ve svém věku báječně. Super.cz

Paní Dietlová sice v říjnu oslaví už 74. narozeniny, ale stále je plná sil a výborně vypadá. Báře dokonce jako dárek přinesla svůj kostýmek od Diora, který dostala od přítele na svatbu svého syna, která se konala před patnácti lety. "Sukni ještě obléknu, sáčko už je mi trochu těsné. Tak snad udělá na Bářině charitativním bazaru radost někomu dalšímu," míní.

A jak o sebe pečuje? "Mám svůj sport, je to pravidelná kosmetika, kadeřník, protože vlasy už také nemám od přírody blond. Hlavně to všechno musí být pravidelně. Člověk musí mít hlavně pocit, že vypadá dobře," smála se Magdalena, která se věnuje především rodině. "Když mě někdo požádá, ráda něco napíšu. A také píšu paměti. Ale ještě si nejsem jistá, zda je někdy zveřejním, anebo to bude jen památka pro mé děti a vnoučaty," svěřila. ■