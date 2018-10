Ve společnosti poprvé jako manželé: Dědík ze StarDance se pochlubil blondýnkou s plochým bříškem

Dědíkovi vyrazili poprvé od svatby do společnosti. Herminapress

Vůbec poprvé od svatby se Tereza a Marek Dědíkovi (35) ukázali ve společnosti. Dorazili na českou premiéru filmu Predátor: Evoluce. „Film byl skvělý, a i mně jako ženě se líbil, což je co říct. Sci-fi totiž není můj oblíbený žánr,” svěřila se nám po projekci Tereza.

Než se Dědíkovým narodil syn Bertram (10 měsíců), chodili do kina poměrně často. Teď je vše jinak. „Vyráželi jsme rádi, jelikož filmy milujeme, ale teď je to poprvé od doby, co máme malého,” řekla sympatická tanečnice.

Zatímco se Marek, který ani letos nebude chybět v sestavě StarDance, tančí s Pavlou Tomicovou, a Tereza báli v kině, jejich syna hlídala rodinná přítelkyně. „Moje nejlepší kamarádka má s dětmi zkušenosti, takže vše bylo v naprostém pořádku,” dodala Tereza. ■