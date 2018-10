Populární česká zpěvačka se v létě slunila na plachetnici, kde chytala bronz i inspiraci pro svou tvorbu

Dáša Zázvůrková se v létě opalovala na moři a zároveň tvořila nové písničky. Super.cz

„Vždycky jsem se ponořila do vody už v půl sedmé ráno! To většinou ani tady nevstávám, když nemusím. Byla jsem tam s partou přátel a bylo mi strašně krásně. Odpočinula jsem si, nabrala jsem energii, psala jsem tam texty, protože teď chystám autorskou desku. Takže to pro mě bylo velmi inspirativní,“ zavzpomínala Dáša na letní zážitek a dodala, že z velkých vln rozhodně strach neměla.

„Měli jsme úžasného kapitána, který je kapitánem asi třicet let a byla jsem tam s partou spolehlivých lidí, takže jsem se nebála,“ dodala herečka, která už je zpět v plném pracovním zápřahu.

Kromě toho, že s kolegyněmi Vandou Hybnerovou (50), Jitkou Sedláčkovou (57) a Kateřinou Hrachovcovou (44) má divadelní hru Můžem i s mužem, také připravuje charitativní koncert a křest kalendáře Home4Pets, který proběhne už 24. října v Malostranské besedě a intenzivně pracuje na novém albu.

„Desku točím s producentem Honzou Horáčkem a je to autorská deska, takže moje písničky, moje texty. I když jednu písničku mi složil Ondřej Brousek (37) a nádherný text mi napsal Karel Šíp (73). Jmenuje se Čápi táhnou,“ upřesnila umělkyně. ■