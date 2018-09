Nejvnadnější česká zpěvačka vychovává doma vlka! Zachránila ho z barabizny, kde jich bylo zavřených 300

Dannie a její čtyřnohý mazlíček Super.cz

Zpěvačka Dannie musela mít na výchovu svého čtyřnohého miláčka Merlina pořádně tvrdou ruku. Doma má totiž vlka. "Je to napůl vlk, napůl nevíme co. Je z nějaké kauzy, kde bylo 300 psů zavřených v barabizně. Vzali jsme si jedno štěňátko, nevíme, kdo byl otec," řekla Super.cz zpěvačka na akci Den pro psa.

Jako jediný z hvězdných psů měl po celou dobu náhubek. Nebezpečný prý ale není. "Je to ale kluk, myslím, že by se pral třeba s bulíkem Mahuleny Bočanové. Nemuselo by to dopadnou to dobře," vysvětluje.

Ve výchově musela být tvrdá. "Musela jsem být hodně drsná. Když byl malý, byl to velký agresor. Teď je úžasný, k lidem je skvělej. Jsem silná osobnost, pes to cítí a nedovolí si. Nikdy mě nenapadl, to opravdu ne," dodala. ■