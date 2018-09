Rozchod s manželem jí prospěl: Nosková vystavila sexy tělo v plavkách v rakouských Alpách

Michaela Nosková Foto: hotel Zur Burg (6x)

"Je mi hrozně dobře. Soustředím se sama na sebe a dceru, neřeším nesmysly s chlapy a je to fajn. Přiznávám, že jsem se toho bála, protože jsem vlastně nikdy nebyla pořádně sama. Je to fajn, mám čistou hlavu, chodím cvičit, pečuju o sebe," řekla Super.cz Nosková.

Zpěvačka vyrazila relaxovat s přáteli na rakouský Kaprun. "Vždycky jsem sem jezdila lyžovat v zimě, je to vlastně poprvé, kdy jsem tu v době, kdy není sníh. Užívám si wellness, procházek, výlety lanovkou do hor, je to skvělý," dodala Nosková. ■