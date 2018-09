Noční vloupání u Jágra? To, co se odehrálo, je naše soukromá věc, řekla jeho přítelkyně

Jaromír Jágr a Veronika Kopřivová Michaela Feuereislová

Kopřivová ale popřela, že by se někdo snažil ukrást její či partnerovo auto.

„Nic z toho, co se psalo, není pravda. To, co se ke mně dostalo z médií, je nesmysl. Někdo si k tomu mému statusu chtěl uvařit vlastní omáčku, ale není to tak, jak to vypadá,“ řekla Super.cz Kopřivová.

Na druhou stranu ale nechtěla být nijak konkrétní a odmítla říct, co přesně se přihodilo. „To, co se odehrálo, je naše soukromá věc a nerada bych to nějak probírala,” uvedla.

Příspěvkem na sociální síti prý Veronika nechtěla vzbudit senzaci, fotka měla být informativního charakteru a měla ilustrovat, že kvůli jiným starostem nestihla v práci to, co stihnout chtěla. ■