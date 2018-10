Kamila Nývltová má ze svých svěřenců radost: Díky soutěži plno z nich získalo uplatnění v muzikálech

Kamila Nývltová připravuje další ročník pěvecké soutěže. Super.cz

„Teď jsme ve fázi, kdy jsme vyhlásili další ročník a letos se budeme soustředit na to, že uděláme obrovský galavečer, kde bychom chtěli představit všechny finalisty a vítěze minulých ročníků. A chceme tam také slavné osobnosti - například Michala Davida (58), Pepu Vojtka (53) a další lidi z branže,“ prozradila Super.cz zpěvačka a dodala, že jí její „svěřenci“ dělají jenom radost.

„Dáváme jim příležitosti, aby si zazpívali i na našich akcích, když pořádáme nějaké koncerty třeba v Krkonoších nebo v Praze. A teď třeba Nikola Ďuricová hraje hlavní roli Popelky v muzikálu Tři oříšky pro popelku,“ radovala se Nývltová a dodala: „Ale i plno dalších dětí hraje v muzikálech. Je fajn, že to soutěží neskončilo, ale pomohlo jim to v tom, že je tam právě viděli lidi z branže, kteří si je přetáhli do muzikálů. Nebo pak mají svoje skupiny a koncertují.“ ■