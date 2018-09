Otevřená zpověď těhotné Martiny Gavriely: Dva potraty v pátém měsíci. Týden nosila mrtvé dítě

Martina Gavriely se těší na třetího potomka. Super.cz

"První dítě jsem potratila ve dvaceti letech, loni jsem potratila podruhé. Už jsem si řekla, že to vzdávám, byla jsem psychicky vyčerpaná, a ono to dopadlo. Doktor mi to říkal, ať jsem v pohodě, že to bude dobrý. A vyšlo to. Ale obavy jsem měla během těhotenství velké," řekla Super.cz Gavriely.

Oba potraty se staly už v pokročilém stadiu těhotenství. Poprvé Martina potratila v letadle v pátém až šestém měsíci. "Nevěděla jsem o tom. Byl to jediné období, kdy mi bylo během těch pěti měsíců špatně. Když jsem se vrátila z Izraele, šla jsem na klasickou kontrolu a tam mi řekli, že mám zakalenou vodu a mám v sobě mrtvé dítě. A to jsem před návštěvou doktora zrovna koupila dětskou autosedačku a s tou jsem šla hrdě na kontrolu. Od té doby jsem pověrčivá a řekla jsem, že nic dopředu už kupovat nebudu," dodala Gavriely.

Pohlaví dítěte, které nosí pod srdcem, netuší. S partnerem Marcusem Tranem se chtějí nechat překvapit. ■