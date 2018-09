Potvrzeno: Richard Genzer je novým soutěžícím StarDance, nahradí zraněného Václava Koptu

Richard Genzer bude desátým soutěžícím StarDance. Michaela Feuereislová

Novou tváří, která doplní devět soutěžících letošního ročníku, se stal Richard Genzer (51). Bývalý tanečník skupiny Uno, herec a moderátor, se rozhodl, že tuto nelehkou úlohu, kdy se za pouhý měsíc bude muset naučit to, co ostatní pilovali od července, zvládne.

„Richard Genzer byl naše tajné přání pro příští rok. Vzhledem k nešťastné situaci, do které se dostal Vašek Kopta, jsem se rozhodli Geňu oslovit už letos. Jednání to nebyla jednoduchá vzhledem k jeho pracovní vytíženosti, ale jsem rád, že do toho s námi nakonec šel i s tím dvouměsíčním tréninkovým výpadkem,“ řekl Super.cz manažer vývoje Jan Potměšil.

Richard má sice jako řada jeho kolegů, kteří soutěží prošli, zkušenosti z muzikálů Dracula, West Side Story nebo Krysař. Nutno však podotknout, že muzikálový tanec má s tím standardním jen opravdu málo společného. Genzer se tak postavil velké výzvě a jeho fanoušci už nyní netrpělivě čekají na to, až ho uvidí vznášet se ve fraku na tanečním parketu. ■