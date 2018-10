Už to nejsou raubíři, ze kterých jde strach: Z dvojčat moderátorky Štěpánky Duchkové rostou správní kluci

Štěpánka Duchková Super.cz

Když dříve Štěpánka Duchková (45) vzala své dva kluky, dvojčata Honzíka a Adámka, na akci, přítomní se pomalu křižovali, co zase provedou. Teď už ale chodí do školy a dost se zklidnili. A rostou z nich správní malí chlapi.

S maminkou dorazili podpořit i kampaň Bubny do škol muzikanta Tokhiho, která má upozornit na šikanu ve školách. Adámek a Honzík si samozřejmě zařádili a zamlátily na bubny, které tam byly volně k dispozici, ostatně i doma hrají na hudební nástroje. Zatím na klavír, flétnu a kytaru, protože bicí soupravě se maminka pochopitelně brání.

Pak jsme si ale popovídali i na kameru a kluci velmi sofistikovaně vysvětlili, jak se správně chovat ke slabším a znevýhodněným. "My se máme ve třídě rádi a u nás ve škole není nikdo, kdo by chtěl jiné šikanovat. Párkrát jsme měli ve škole lidi, kteří o šikaně mluvili, ale kdyby byl někdo měl být šikanovaný, tak bysme mu určitě pomohli," řekli nám kluci. "První, co se ode mě a od manžela doma dozvěděli, je to, že se nemají nikomu posmívat," doplnila je maminka. ■