Kvůli hrůzám prožitým na pustém ostrově přestala věřit lidem. Kráska z reality show se několik měsíců vracela do normálu

Terry Dušková se po ukončení Robinsonova ostrova dlouho vzpamatovávala. Foto: Honor (2x)

„Několik týdnů jsem potřebovala na to se naučit soustředit znovu na jiné lidi a začít jim zase věřit. Pak ale přišel únor tohoto roku, kdy se začal pořad zase vysílat a já jsem do toho spadla znovu. Vrátily se mi všechny ty vzpomínky,” říká Terry.

Sympatická brunetka se musela vyrovnat také s popularitou. „Ne všichni na mě byli milí a slušní. Hodně lidí na mě bylo hnusných a urážlivých. Dočkala jsem se asi deseti procent ošklivých zpráv, zbytek bylo hezkých. Ty negativní ale přece jen o to víc bolely,” krčí rameny.

Svého rozhodnutí zúčastnit se této televizní show ale nelituje. „Určitě bych do toho šla znovu, protože tato reality show má přece jen hlubší smysl. Do VyVolených, nebo BigBrothera bych se ale asi nepřihlásila.”

Člověk by si mohl myslet, že bývalá trosečnice po takových zážitcích nebude mít dlouho potřebu navštívit exotiku, opak je pravdou. „Už teď plánuju, že v zimě do Thajska. Důležité je, abychom nikde neztroskotali. Už ale umím rozdělat oheň, tak by to nebylo se mnou tak špatné,” směje se Terry Dušková, která se živí spravováním firemních instagramových účtů. ■