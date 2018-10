S dcerou už není svázaná pomyslnou pupeční šňůrou. Bývalá účastnice Tváře se pomalu, ale jistě vrací na scénu

Jitka Boho je hlavně maminkou, ale pomalu se vrací i k mikrofonu. Michaela Feuereislová

„Dítě je pro mě stále na prvním místě, ale práce je pro mě taky důležitá. Začala jsem pracovat už po šestinedělí, ale až teď, kdy je Rozárka je rozumnější, si dovolím přijímat víc zakázek. Mojí účastí ve Tváři se přece jen o naši kapelu projevil podstatně větší zájem, za což jsem ráda,” říká Jitka.

Dcera české královny krásy z roku 2010 oslaví 29. listopadu třetí narozeniny, a tak už je samostatnější. „Už mluví a dokáže si říct, co ji trápí, co potřebuje, je to parťák. Není takový problém ji opustit kvůli práci, protože je o ni perfektně postaráno díky babičkám,” říká Jitka, která to ale s „útěky“ z domu nepřehání. „Určitě nenavštěvuju všechny akce, na které mi přijde pozvánka. Spíš si akce plánuju a vybírám si,” říká Jitka.

Jednou z akcí, kterým nedokázala Boho říct ne, byla tisková konference, kde se zpěvačka už podruhé přestavila v roli ambasadorky projektu, který pomáhá dětem z azylových domů Českého červeného kříže. „Já si vážím každého projektu, který může pomoci druhým. Dnes je doba tak uspěchaná a každý si hledí toho svého, že je skvělé, když se najdou ti, kteří chtějí opravdu pomoci, a my se můžeme tak jednoduše zapojit. Sama jsem se přesvědčila, že jsou tyto projekty úspěšné a mají velký smysl,” komentuje Jitka své působení v projektu. ■