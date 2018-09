Vondráčková prolomila mlčení o rozvodu s Plekancem: Řekl mi, ať do Kanady nejezdíme, tvrdí

Lucie Vondráčková s manželem Tomášem Plekancem Herminapress

A začala rovnou tvrzením, že ji prý Plekanec od návratu do Kanady zrazoval. „Tomáš mi řekl, že už do Kanady zpátky jezdit nemáme. Chtěla jsem ale, aby kluci pokračovali ve svých školách, a měli kolem sebe svůj okruh kamarádů a lidí, které mají rádi. A hlavně, aby měli blízko svého tátu,“ řekla Vondráčková pro Blesk tv magazín a odůvodnila tak, proč se vlastně vrátila do Kanady.

„Když Tomáš zjistil, že do Kanady opravdu máme přijet a nebudeme zůstávat v České republice, jak původně navrhoval, všechno stěhování zařídil, ještě než jsem se se syny vrátila,“ dodala s tím, že se syny Matyášem (6) a Adamem (3) bydlí nedaleko od jejich původního domu.

Hokejista přitom ve svém prohlášení již dříve uvedl, že po oznámení rozchodu rovnou odjel do zámoří zařizovat oddělení bydlení, na čemž se měli s manželkou předem dohodnout.

„To, jak bleskově jsem byla nahrazena někým jiným, a jak moc jsme nebyli v Kanadě s klukama vítáni, to všechno mi přijde divné a neměla jsem z toho dobrý pocit,“ pokračovala Vondráčková s narážkou na Plekancovu novou přítelkyni Lucii Šafářovou (31).

Spekulovalo se přitom o tom, že za rozchodem ostře sledovaného páru stojí mimo jiné schůzky Vondráčkové s hercem Matějem Hádkem. Lucie je potvrdila s tím, že se scházeli kvůli práci. Hádek účinkuje v jejím klipu.

Kde a za jakých podmínek se pár nakonec rozvede, je v tuto chvíli v řešení. Jak je známo, Tomáš Plekanec usiluje o rozvod v Čechách, zatímco Lucie by preferovala rozvod v Kanadě, kde by si mohla přijít na lepší peníze. ■