Aňa Geislerová má kromě herectví další ambice: Vrátila se k navrhování módy

Aňa Geislerová se opět vrací k navrhování módy. Super.cz

Pro značku už Aňa fotila novou kampaň, pro změnu na střeše Lucerny, takže si netradičních výhledů užívá v poslední době hojně. "I když ten výhled na Národní třídu pro mě úplně nový není, protože tady bydlel můj tatínek. Pro mě je to trochu sentiment," zavzpomínala na zesnulého japanologa Roberta Geislera, který zemřel před devíti lety.

Trošku nostalgické pocity vzbuzovala i samotná párty značky. "Vážím si věcí, které mají nějakou kontinuitu, toho, že věci trvají, protože integrita je vzácná. Vnímám s pokorou, že zrovna mně umožnili být tou narozeninovou dívkou. Strašně jim fandím," řekla Super.cz.

"Já navrhovala tři sezóny, byly to dvě kolekce ročně, a pořád ty věci nosím. Tehdy spolupráce skončila úplně přirozeně, i kvůli mému nedostatku času. Už jsem se do toho ani nechtěla vracet, ale teď, myslím, že to můžu prozradit, dělám pro Pietro design trička, který už finišuje a měl by se brzy objevit. Byla bych nadšená, kdyby mě k tomu zase pustili, ale už ne v takové míře, protože mám soudnost a vím, že jsou profesionálové, kteří to umí líp než já," míní herečka. ■