5 českých variací na boubelku Adele: Kdo se do ní ve Tváři převtělil nejlépe?

Poznáte české představitele Adele? Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Jako první tuto výzvu přijal David Kraus (38). V roli Adele zazpíval Someone Like You a bylo z toho druhé místo. V další řadě následovala Marta Jandová (44), která v oblasti hrudníku nepotřebovala vycpávky. Ve Tváři zapěla Skyfall a byla pátá.

Adele si vylosovala i celková vítězka třetí řady Tatiana Vilhelmová (40). V jejím podání zazněla skladba Send My Love. Toto vystoupení nepatřilo k jejím nejlepším, skončila pátá. Stejné umístění zaznamenala i Aneta Krejčíková (27) s písní Hello. Ta se předvedla jako Adele v kožíšku bez přidaných kil.

Popáté Adele svůj hlas propůjčil Vojta Drahokoupil (23). V prvním kole aktuální řady Tváře zazpíval Rolling in the Deep a hned z toho bylo vítězství. Pět českých variací na Adele najdete v galerii. Vyberte z nich tu nejpovedenější! ■