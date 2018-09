Vdova po muzikantu Brabcovi (✝63) zatočila s nadbytečnými kily: Rezková shodila 10 kilo a dalších 15 plánuje

Šárka plánuje na jaro svůj velký koncert. Foto: Super.cz/Patricie Behenská

„Připravuji se na svůj narozeninový koncert, který budu mít 28. března v Divadle Hybernia, a to fyzicky i psychicky. Bude to velký koncert. Už dáváme vše dohromady, ale zatím nechci všechno prozradit. Bude tam spousta překvapení,“ svěřila Šárka, která stále bydlí v Holandsku, ale do Česka jezdí každý měsíc vystupovat.

„Snažím se na sobě makat. Dělám jógu, která mi pomáhá s myslí, ale i s fyzičkou. Je to teď intenzivní a dává mi to velkou chuť do života. Jsem nyní hodně v pohodě,“ svěřila Super.cz Šárka, která v předešlých letech bojovala s depresemi. Poté, co její manžel spáchal pod tíhou svých dluhů sebevraždu, se z jeho odchodu dlouho vzpamatovávala. Teď je vše evidentně na dobré cestě.

„Kvůli psychice jsem například vyřadila z jídelníčku ječmen, který zadělává celé tělo, ale také mozek. Kvůli lékům se mi špatně hubnulo. Teď už se mi to začalo dařit a mám už 10 kilo dole a pokračuji dál,“ svěřila Rezková, která s hubnutím nekončí.

„Chtěla bych do koncertu shodit ještě 15 kilo, pracuji na sobě. Nafotila jsem krásné fotky na plakáty a mám z nich radost. Doufám, že se mi to podaří a potěším fanoušky,“ prozradila zpěvačka. ■