Paul McCartney se rozpovídal: S Lennonem a dalšími hromadně masturbovali na párty

Paul McCartney Profimedia.cz

Vyprávění Paula McCartneyho (76) o skupině The Beatles je pro fanoušky všech generací vždy zajímavé a potěšující. A když jde o „pikošky“ ze zákulisí, tím líp. V rozhovoru pro magazín GQ se šestasedmdesátiletý brouk rozpovídal tak, až to některým vyrazilo dech.

Řeč došla nejen na hudbu, ale i právě na pikantnosti z dob slavné kapely. A pořádné. McCartney například svěřil, že zažil večírek, na němž on, John Lennon a další skončili při hromadné masturbaci. „Místo toho, abychom se prostě opili a pařili, vlastně ani nevím, jestli jsme tam nakonec přespávali nebo co, jsme byli všichni v křeslech a někdo začal masturbovat, no tak jsme začali všichni,“ překvapil Paul redaktora.

Vzrušení prý pěstovali vykřikováním jmen žen, jež se jim líbily, mimo jiné tehdejšího sexsymbolu Brigitte Bardot. Lennon to ale prý pokazil, když vykřikl jméno Winstona Churchilla.

„Ale byla to dobrá, bezbolestná zábava. Nikomu to neublížilo. Ani Brigitte Bardot,“ vtipkoval hudebník při vzpomínce na divokou minulost.

U tématu zůstali i dále, když přišla řeč na orgie s dívkami, které se kolem kapely v době největší slávy motaly. To prý ale nebyl jeho (McCartneyův) šálek kávy. Za sebou má zkušenost se dvěma prostitutkami ve Vegas, ale dál prý nikdy nezašel.

Paul McCartney na titulce magazínu GQ ■