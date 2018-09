Nejkrásnější Češka roku 2007 se bude vdávat za zámožného podnikatele, prozradil ji prsten

Miss České republiky pro rok 2007 se bude vdávat. Super.cz

Kdyby se dnes neobjevila na otevření nové prodejny španělské šperkařské značky, tak by se nejspíš nikdo tolik nezaměřoval na její ruce, a ona ještě nějakou dobu mohla skrývat zásnubní prsten na levém prsteníčku, který dostala od přítele Pavla Kyllara.

„Ano, jsem zasnoubená,” potvrdila naši domněnku nejkrásnější Češka roku 2007 a rozzářil se jí úsměv na rtech. „Je to pro mě ale velmi osobní záležitost a ráda bych si nechala detaily pro sebe, nezlobte se,” dodala Kateřina.

My jsme samozřejmě pátrali a od společného kamaráda páru jsme se dozvěděli, že k zasnoubení došlo v Česku před několika dny. „Je to pro ně všechno opravdu čerstvé. Katka a Pavel nebudou se svatbou dlouho otálet. Je jisté, že veselka proběhne do roka a do dne,” uvedl společný kamarád snoubenců. ■