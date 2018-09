Temná minulost dcery Petry Černocké: Promluvila o svém boji s bulimií

Petra se svou dcerou Bárou Herminapress

Období puberty a následného dospívání nebylo pro dceru zpěvačky Petry Černocké (68) období, na které by ráda vzpomínala. Nezkrotná Bára Vaculíková (38), kterou má filmová Saxana se zpěvákem a textařem Janem A. Vaculíkem, šla z kapely do kapely a věčně nebyla doma. Černocká se nakonec rozhodla, že by se dcera měla osamostatnit a naučit se starat sama o sebe, a pořídila jí vlastní byt.

To s sebou ale přineslo další potíž. „Šla jsem v té době hodně ze vztahu do vztahu, z těch vztahových věcí jsem byla emocionálně vyčerpaná a smutná,“ svěřila nyní mladá zpěvačka, která se upnula na svou vizáž. „Bojovala jsem s váhou, vždycky jsem si myslela, že mám o pět kilo víc, než bych měla mít. Mám to celoživotně v hlavě, tenhle pocit jako žena a dívka jsem měla od svých 18 let,“ prozradila dcera Černocké.

Její sebeopovržení se začalo prohlubovat a Bára spadla do bulimie. „Ztláskáš několik věcí za sebou, je ti tak špatně, že ti je jasné, že když to vyzvracíš, tak ti bude líp. Bylo mi osmnáct, je to taková kompulzivní věc, ztláskáš úplně cokoliv a nechceš být vidět, aby na tebe někdo koukal,“ rozpovídala se o problémech které měla, v pořadu 13. komnata.

„Dnes už to vidím hodně jako sebepoškozování, že se neumíš přijmout takový, jaký jsi. V té době jsem to brala tak, že teď jsem se najedla, tohle už si nemůžu dovolit strávit v tom mém těle, protože bych přibrala, takže se zase půjdu vyzvracet, bylo to obsedantní,“ prozradila Bára. Jak se jí s nemocí povedlo bojovat, se dozvíte v pátek na ČT1. ■