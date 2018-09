Nicole Kidman zaskočila „příšerná“ otázka. Odmítla na ni odpovědět

Právě na konferenci k filmu, kde byl prostor pro otázky novinářů, padla i jedna, která slavnou herečku zaskočila, snad i rozladila. Přitom se jednalo o poměrně nezáživnou věc.

Jeden z přítomných se Kidman zeptal, jak by zhodnotila paruky, které při natáčení Destroyeru nosila, na škále všech paruk, které kdy měla v rámci filmování na hlavě. Pro někoho zajímavý dotaz, pro jiného nudné téma. Ale pro nikoho asi otázka hodná „zazdění“. Kidman ji označila za „příšernou“ a řekla, že na ni nebude odpovídat, tweetovali další účastníci diskuze.

Tak aspoň na to, jak Nicole v parukách vypadá, se podívejte pod článkem.

"That's an awful question. I am shutting that question down." Nicole Kidman, lightly but genuinely, to an audience question asking how she ranks the wigs in DESTROYER on the scale of her many movie wigs. #TIFF18