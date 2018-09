Kazma odhalil pointu ostře sledovaného sporu s Leošem Marešem: Kdo ze sázky o 8 miliónů nakonec vyšel jako vítěz?

Kazma chtěl Leoše připravit o ferrari. A nebo bylo všechno úplně jinak? Foto: Stream.cz

O co tehdy šlo? Vlivný moderátor uzavřel sázku, že bude do svého dubnového koncertu jezdit jen v trabantu. Pokud by jej někdo viděl v jiném autě jako řidiče nebo spolujezdce, musel by mu poskytnout své ferrari v hodnotě 8 miliónů korun. A v tom viděl Kazma velkou příležitost. Na Leoše nafingoval nehodu, při níž musel cestou do práce zastavit a zacouvat jiným vozem.

Mareš poté na sociální síti zveřejnil svou verzi reality. Na videu působil jako oběť nevhodného žertu a Kazma to schytal ze všech stran. V nové One Man Show přinesl do ostře sledované kauzy nové informace. Jeho tým například vyšťoural, že ferrari má moderátor na leasing, tudíž není jeho majetkem.

A jakou roli v kauze sehrál Leoš? Opravdu se s Kazmou nespolčil a o jeho záměru nevěděl. One Man Show však odhaluje, že se zachoval jako zdatný byznysmen a navrhl kompromis, na který ovšem Kazma nepřistoupil. Pak Mareš vystřelil video a rozpoutal mediální smršť, která se nakonec obrátila v dobrou věc.

Cílem Kazmy totiž nebylo obrat Leoše o ferrari, ale podpořit kampaň 1/10 upozorňující na smutný fakt, že jen jeden z deseti řidičů zastaví u autonehody a poskytne pomoc. A Leoš byl právě jedním z nich, takže si zaslouží respekt. Navíc si dál jezdí ve svém ferrari, takže se tzv. vlk nažral a koza zůstala celá.

Leoš Mareš není jedinou celebritou, která v kampani hraje roli. V závěru One Man Show zazní charitativní song, v němž zpívají například Ewa Farna (25), Lucie Bílá (52), Bára Basiková (55), Majk Spirit, Tomáš Klus (32) i kapely Kabát a Chinaski. ■