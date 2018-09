Divoký puberťák, nebo bezproblémový šprt? Milan Peroutka prozradil, jak to má s drogami!

Milan Peroutka v novém muzikálu Super.cz

Tomu by se sice do války prý příliš nechtělo, v dospívání s ním ale problémy nebyly. „Mě ta dramatická puberta nepotkala. Já jsem nikdy nekouřil, byť moje rodina je celá kuřácká, a to i sourozenci. A na nějaké drogy mě taky moc neužije. Žádný průserář jsem nebyl, to mě možná ještě čeká,“ řekl Milan, který kvůli práci pomalu nestíhá ani spát.

Kromě natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 má další projekty. „Točení seriálu mám teď úplně nejvíc, co jsem kdy měl. Je to tam teď hodně dramatický, tak uvidíme, jak to všechno dopadne, začal jsem zkoušet ještě muzikál Tři oříšky pro Popelku a pak mě čeká vydání debutové desky, to bych chtěl stihnout tak do konce roku, tak uvidíme, jak to půjde,“ prozradil Peroutka, který by k tomu ještě rád dostudoval.

„Mám v plánu také dodělat svoje studium, měl bych to dodělat do ledna, říkal jsem si, proč mi ta diplomka nejde, tak jsem si koupil nový notebook, ale přišel jsem na to, že v tom ten zakopaný pes není, tak budu muset přijít na nějaké jiné řešení,“ svěřil se smíchem Milan. ■