Líbila by se vám s krátkými vlasy? Laďka Něrgešová ukázala, jakou by měla ránu, kdyby se ostříhala

Laďka Něrgešová Foto: Super.cz/Instagram L. Něrgešové

Moderátorka Laďka Něrgešová (42) je pyšná na své krásné dlouhé kadeře. Ty by si jen tak ostříhat nenechala.

Na sociální síti ale zveřejnila snímek, na kterém ukázala, jaké by to bylo, kdyby si vlasy nechala ostříhat. S ofinou byste moderátorku TopStaru skoro vůbec nepoznali.

„Že prej mám jít na krátko? Já myslím, že bych to prostě nebyla já,“ zamyslela se Něrgešová. A většina fanoušků jí dala za pravdu. Krátké vlasy by jí prý vůbec neslušely.

Jsou tací, kteří si dokonce myslí, že by s krátkým sestřihem „vypadala jako bába“. A co si myslíte vy? Měla by se Laďka ostříhat, nebo ne? Hlasujte v anketě pod článkem. ■