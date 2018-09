Manželka režiséra Snowboarďáků šéfuje divadlu, ale role si už nedává: Kvůli těhotenství to není, ukázala odhalené břicho

Romana Goščíková ukázala odhalené bříško Super.cz

Manželka režiséra legendárních Snowboarďáků, herečka Romana Goščíková, zahájila už druhou sezónu divadla, které převzala po Haně Gregorové. V Divadle Radka Brzobohatého už si ale nové role na rozdíl od té minulé nepřiděluje, i tak má práce dost a dost. Kvůli tomu, že by čekala miminko, to prý rozhodně není. Ostatně se na úvodní tiskové konferenci ukázala v převázané košili, v níž ukázala odhalené bříško.

"Připravujeme spoustu novinek, tu první sezónu jsme nastřelili tak, že jsme měli pět premiér. Druhou sezónu zahajujeme premiérovým týdnem, kdy máme druhé premiéry Řádí jako tajfun a Ženu nebo život, což jsou komedie. A hned v říjnu budeme mít Lakomce z cyklu Přijďte na klasiku, hned za měsíc v listopadu Tři letušky v posteli. Ty pro nás napsal můj manžel Karel Janák, který se do chodu divadla stále zapojuje a něco nám píše a režíruje," vypočítala s tím, že to ještě není všechno.

Další zajímavé představení je určeno pro příznivce Karla Maye. "To bude na jaře, je to také autorská hra. Kromě toho příběhu, který všichni známe, tam bude takový bonbónek, že i ženské postavy, jako je Nšo-Či a Ribanna, budou hrát muži," máme se nač těšit v této sezóně.

Romana spolupracuje i s charitou, konkrétně s nadací Terezy Maxové. "To vyvrcholí 4. listopadu benefičním představením muzikálu Freddie. Bude obohacené i tím, že zazní hit Barcelona, kde zazpívá dívenka, která prošla dětským domovem a je z ní operní zpěvačka," prozradila Romana.

A proč tedy v nových představeních neuvidíme i ji samotnou? "V minulé sezóně jsem nazkoušela tři věci za sebou a byl to docela zápřah. Teď se budu víc věnovat tomu ředitelování. Hrát budu samozřejmě dál a i s těmi staršími kousky to bude vycházet na takových patnáct představení do měsíce, ale zkoušet letos nebudu," vysvětlila. ■