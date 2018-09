V Policii Modrava vnadnou a temperamentní herečku (46) uvidíte nahou: Hříšné rajdy, to je moje!

Vanda Konečná Super.cz

Herečka Vanda Konečná (29) už sice oslavila čtyřicítku, ale její živočišnost a ženské křivky stále lákají režiséry, aby ji obsazovali do rolí sexy žen. A skoro ve všech představeních se svléká minimálně do spodního prádla. Uvidíme ji i úplně nahou, a to dokonce na televizní obrazovce.

"Hříšné rajdy, to je moje. Ale mám to ráda, není to nuda, je to kreativní a mám velký prostor na seberealizaci, tak to vždycky přivítám. Taky proč jít proti přírodě, že? Tichá, plachá a introvertní už ze mě nebude," potvrdila nám temperamentní herečka.

"Chlapi mají rádi ty naše přednosti a zadnosti, oblé tvary. Tak proč jim neudělat radost. Na divadle mě vždycky svlékají do spodního prádla, tak mě můžete vidět třeba v představení Tančírna v Divadle Radka Brzobohatého. A v létě jsem natáčela seriál Policie Modrava, tak tam jsem úplně nahá," můžeme se těšit na Vandiny křivky i v televizi.

Tím pádem se herečka o svoji figuru musí pořádně starat, aby byl pohled na ni stále příjemný. "V rámci mého pocitu, aby to nebylo úplně eklhaftové, tak to nějak dávám. Jak říkám, už nejsem výběhový typ, ale dobře garážovaná," smála se Vanda. ■