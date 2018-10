V Modrém kódu sice jeho postava zemřela, ale práce má víc než dost: Jan Rosák v důchodovém věku maká víc než ve čtyřiceti

Jan Rosák je v důchodovém věku pracovně aktivnější než kdykoliv předtím. Super.cz

"Ani jsem netušil, že se takhle zapíšu do srdéček, ale pravděpodobně někomu chybím. Skoro jsem sám uronil slzu, ale to je osud seriálových postav, zvlášť když je ta postava závislá na někom dalším. A ta moje byla závislá na mém seriálovém synovi, který ale ze seriálu odešel, tak se mne nějak elegantně museli zbavit. Nechali mě umřít. Bylo to pro mě poprvé, já se většinou snažím dost žít," smál se Rosák.

Ten, komu chybí opravdu hodně, má mimo jiné šanci vidět svého idola v divadle, konkrétně hned ve dvou. Hraje jednak v několika představeních v Divadle Radka Brzobohatého, ve Stvoření světa bez cenzury a brzy již i v Molièrově Lakomci, kde dostal roli Jakuba. "A pak se budeme s Pavlem Trávníčkem střídat v roli krále v muzikálu Tři oříšky pro Popelku v Kongresovém centru," doplnil Jan Rosák.

Šanci dostal opět i na obrazovkách Primy. "Tam dělám nový cyklus Poklady z půdy," upřesnil. "Nabídky chodí samy, ani jsem to nečekal a nikdy se o nic nesnažím. Ale dělám mi radost, když se někdo ozve. Je faktem, že pracuji třeba víc, než když mi bylo čtyřicet. Když vezmeme ještě moje pravidelné pořady v rádiu, a že je jich dělám opravdu dost. Ale nestěžuju si, " uzavřel. ■