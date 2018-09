Dcera Ivany Jirešové byla ve škole obětí šikany: Sofie (13) svěřila, jak jí ubližovali. Domů přišla i s monoklem

Ivana Jirešová s dcerou Sofií promluvily o šikaně ve škole. Super.cz

Děti známých tváří to mají ve škole o dost těžší. Když nemají dost sebevědomí, často se stanou obětí šikany spolužáků. To se stalo i dceři herečky Ivany Jirešové (41), Sofii (13). Dívenka, která si prožila v raném dětství i velké spory mezi rodiči , nám o tom vyprávěla v rámci zahájení preventivní akce Bubny do škol. Ta má na téma šikany upozornit.

Nejhorší chvíle si Sofie prožila v období prvního stupně. Spolužáci se jí posmívali, dokonce přišla domů i s monoklem. Mamince se ale bála svěřit. "Bylo to hrozné hlavně psychicky. Nadávali mi, posmívali se mi, když jsem neuměla učiteli správně odpovědět na otázku, nadávali i na mamku, protože je herečka," svěřila nám Sofie.

"Já se o tom paradoxně dozvěděla od maminky její kamarádky, se kterou jsme se potkaly v obchodě. Až ta mi řekla, jak je hrozné, jak se kluci k Sofince chovají. Sofie ještě ty kluky chránila a říkala, že se o nic nejedná, že když ji mlátí čipama, tak jen šňůrkama, ne tou stranou, kde je to kovové," doplnila Ivana.

Ivana se to snažila řešit přes dceřina učitele, kterému volala. "Ten s tím ale nic nedělal, až s tím druhým se to víc řešilo," vyprávěla Sofie, která až díky mámině iniciativě učitele vyměnila. "Byla jsem i u psycholožky, která nám říkala, že v tomhle případě tam byl vlastně i tichý souhlas učitele nebo nějaké autority, když se to dělo pořád," uvedla Ivana, které se od té doby aspoň dcera začala svěřovat se svým trápením.

Děti, které jsou šikanované, se za to vlastně samy stydí. "Já myslela, že to není nic hrozného, že je to v pohodě. Ale pak se to zhoršovalo. Teď je to dobré, ale nevím, jak to bude dál," souhlasila Sofie, kterou čekají ještě dva roky na základní škole. "Už to neřeším, jsou ubozí a jsou to lidi, kteří špatně skončí," míní Sofie. ■