Túry po horách vyměnila za romantiku u moře: Vendula Pizingerová se vyfotila v plavkách

Vendula Pizingerová si užívá dovolenou s manželem Pepou. Foto: Super.cz/Instagram V. Pizingerové

Tentokrát si ale vybrala dovolenou podle svého gusta. S manželem vyrazili na řecký ostrov Santorini, kde si dopřávají romantické procházky, koupačku v moři a sem tam nějaké to váleníčko. Vendula se tak konečně měla možnost pochlubit snímkem v plavkách.

„Myslím, že barevně dobrý. Trochu větší hlava, ale přidávám se do houfu plavkového selfie v ČR,“ vtipkovala Vendula, která k dobru přidala i historku o tom, jak o plavky málem přišla. To se stalo, když byla s manželem pro změnu v Itálii.

„Mimochodem, tyhle plavky jsou úžasný. Když jsme byli s Pepou v Amalfi, kde bylo těch bambilión schodů, tak jsme šli k moři a já věčně roztěkaná nechala otevřený batoh. Na schodě 7 mi vypadly, přišla jsem na to na schodě zhruba 850. No a Josef plavky zachránil, dal si dvakrát schody, pak mi řekl, že jsem jelito a hodinu jsem raději mlčela,“ prozradila Vendula. Ale co by Pepa pro svou ženu neudělal... ■