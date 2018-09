Smyk a rozmlácený sporťák ho nepoučil: Rytmus se chlubí klíčky od nového auta týden po nehodě

Rytmus bude jezdit v červeném bouráku. Foto: instagram Rytmuse

„Minulé úterý jsem chytil na D1 v hustém dešti aquaplaning. Naštěstí se nikomu nic nestalo, takže je všechno ok. Odnesl si to lehce zadní nárazník, auto je pojištěné, takže žádné fatální následky,“ svěřil se na sociální síti Rytmus. Nehoda se mu stala na dálnici ve směru z Bratislavy do Sence, kde dostal smyk na mokré vozovce.

„Kdybych neměl semi-slick pneumatiky, i tak normálně odejdu, jen v tom blátě se to nedalo,“ dodal raper a hned se pochlubil tím, že dostal další sportovní auťák, se kterým se bude prohánět po silnicích. „Ani si nepamatuji, kdy jsem měl zlý den. Miluji pondělky,“ dodal vychloubačně hudebník. Doufejme, že s tímto vozem také neskončí hned ve škarpě. ■