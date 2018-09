Pro ni léto ještě rozhodně nekončí: Bývalá královna krásy vystavila své dokonalé tělo!

Sokolová si užívá u moře. Foto: instagram K.Sokolové

Přestože to je již jedenáct let, rozhodně neztratila nic ze své krásy. Miss České republiky z roku 2007 Kateřina Sokolová (29) si stále udržuje štíhlou figuru, se kterou by mohla opět soutěžit o korunku krásy. A to i s o pár let mladšími kolegyněmi.