Jana Plodková nepatří mezi sportovní nadšence: Běžecké boty nazula po pěti letech

„Jestli já tady můžu chodit kolem dokola a tím někomu pomoct, tak je to úplné minimum, co můžu udělat,“ řekla v cíli herečka Super.cz a přiznala, že jí k lepším výkonům chybí fyzička. „Já bych strašně ráda běhala, ale jak neběhám normálně, tak vůbec nemám na tohle kondičku, ale dneska je tak krásně, že kdybych měla čas, tak tady chodím do večera,“ vtipkovala Jana, která dokonce nebyla ani sportovně oblečená.

„Jediné, co mám na sobě sportovní, jsou běžecké boty, které jsem si pořídila asi před pěti roky s tím, že jsem měla touhu běhat, což se mi opravdu nepodařilo. Takže dneska je mám zase po pěti letech na noze a jsou skvělý, vypadají jako nový,“ dodala s úsměvem sympatická blondýnka. ■