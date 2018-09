Trénovali doma s Rytmusem? Alagič se ve slovenské Tváři předvedla jako raperka

Jasmina Alagič a Rytmus Foto: Instagram J. Alagič

Samozřejmě se našli kritikové jako u všech vystoupení jak slovenské, tak i české i všech jiných verzí, ale v komentářích na sociálních sítích Jasmina za svůj výkon četla hlavně chválu. Za rap, a někteří v žertu psali, že ji to Rytmus dobře naučil, i angličtinu.

Alagič svou účast v převlékací show bere v klidu, je prý „flegmoš“, a s humorem. „Víš co, jdeme se pokusit dělat zábavu, a buď to bude zábavné, nebo to bude muset být zábavné,“ smála se na kameru Markízy s tím, že nejvíc se těší na catering.

Jestlipak na Slovensku také mají ve výběru písní Zvonky štěstí...?

Alagič jako Missy Elliott ■