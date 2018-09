Takhle to krásné zrzavé herečce slušelo ve svatebním. Roli nevěsty si ale dlouho neužila

Denisa Nesvačilová oblékla svatební šaty. Na snímku s Janem Grundmanem Foto: TV Nova

Svatební šaty herečka oblékla s gustem, i když nebyly podle jejích představ. „Já bych si takové šaty na svou vlastní svatbu nevybrala. Jsem velký pankáč. A bůhví, jestli by ty šaty byly bílé. Ale je to sranda,“ řekla Denisa, která však v seriálu skončí s rozbitou lebkou. „Zabili mě do hlavy, parchanti,“ žertovala herečka na sociální síti s tím, že ubezpečila maminku, že její zranění půjde snadno smýt.

Z bílých šatů už šla barva hůř, proto byly použity dvoje a ty neponičené pak putovaly zpět do salonu. Některá skutečná nevěsta tak možná oblékne šaty ze seriálu. ■