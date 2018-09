Po dlouhé době si Aňa Geislerová zaběhala s mladší sestrou: Sportovní fanatička se už z ní asi nestane

Aňa Geislerová s mladší sestrou Ester podpořila charitativně sportovní akci Teribear. Super.cz

Tam si dala pořádně do těla a odběhala celou trasu na pražském Vítkově, která je dlouhá 1500 metrů. „Teď mám strašnou odluku od běhání, je to velká bída a tady je to takový restart a výzva,“ přiznala herečka poté, co dorazila do cíle.

Na akci ale přišla z jiného důvodu, než aby jen překonala své možnosti. Za každý kilometr totiž poputuje 30 korun na děti, které potřebují pomoc. „Naše spolupráce s nadací Terezy Maxové se datuje někdy dvacet let zpátky. Měly jsme charitativní bazar a vzájemně jsme se podporovaly,“ řekla Geislerová Super.cz.

Herečka si přišla zaběhat s mladší sestrou Ester, s níž prý sportuje především na chalupě nebo u babiček. Se sportem to ale ani v létě nepřehání. „Mám tři děti a práci a někdy ráda jenom tak ležím a nehýbu se. Takže já to tak zdravě kombinuju,“ uzavřela Aňa. ■