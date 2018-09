Odchod z modelingu se nekoná: Krásné Renatě Langmannové se pracovní nabídky jenom hrnou

Renata Langmannová se nezastaví. Věnuje se modelingu a vlastní agentuře. Super.cz

Už to skoro vypadalo, že Renatu Langmannovou (32) na mole neuvidíme. Česká Miss 2006 nám totiž na jaře prozradila, že pomalu začíná otevírat zadní vrátka. Teď to ale vypadá, že ze světa modelingu jen tak neodejde.

„Čím víc se snažím odejít, tím víc zakázek dostávám. To je takový paradox, když chce člověk s něčím skončit. Ale úplně se tomu nebráním a jsem ráda, když stále dostávám zakázky z modelingu,“ svěřila se Super.cz Renata, která loni rozjela s kamarádkou vlastní komunikační agenturu. A zdá se, že je ve svém živlu „Firma funguje a neustále se nám rozrůstá. A hlavně nás to baví, to je podstatné na práci, kterou děláte,“ řekla Langmannová.

Modelka se před třemi lety provdala za dlouholetého partnera Ondřeje Novotného a přála si, aby společného potomka přivedla na svět do svých třicátých narozenin. Ty už má ale dva roky za sebou a teď ji navíc čeká plno práce. Založení rodiny tak ještě odsouvá na později. „V plánu to je a uvidíme, kdy to vyjde,“ dodala Renata. ■