Nejprve požár zkušebny a teď úplný konec: Syn Ivety Bartošové (✝48) přišel o kapelu

Artur Štaidl Herminapress

Syn zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové (✝48) přišel o kapelu. Metalová skupina Behind the Mirror, kterou spoluzakládal, oznámila že končí.

„S lítostí vám musíme oznámit, že skupina Behind the Mirror dneškem ukončuje svoji činnost. Hlavním důvodem je nedostatek času, dále také neshody v nové sestavě, a u některých členů i nedostatek nadšení. Děkujeme za vaši přízeň, kterou jste nám do dnešního dne zachovali. Zároveň budeme rádi za vaše pochopení,“ stálo v prohlášení, z něhož vyplývá, že vztahy v kapely nebyly v poslední době zrovna růžové.

A to byl Artur ještě v květnu nadšen z toho, že se mu podařilo najít nové členy, s nimiž měl velké plány. „Nebojte, furt existujeme a makáme na nových věcech! Rodí se nám nové skladby a spousty koncertů, jenom jsme teď byli nuceni zbrzdit,“ četli fanoušci poté, co se skupině začala lepit smůla na paty.

Kvůli velkému požáru v pražské Hostivaři totiž kluci přišli o zkušebnu. A jak to tak vypadá, od té doby už to šlo s kapelou s kopce. Uvidíme, zda Artur založí novou hudební skupinu nebo se připojí k jinému projektu. Byla by škoda, kdyby jako muzikant skončil úplně. ■