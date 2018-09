Únava, nevyspání a pořádný tlak na psychiku: Trénink na StarDance dává Daniele Šinkorové zabrat

Daniela s tanečníkem Michalem Padevětem Super.cz

Kdo by si myslel, že se muzikálová herečka a zpěvačka bude na tanečním parketu nudit, protože jí vše půjde s lehkostí, mýlil by se. Pro Danielu Šinkorovou (45) jsou tréninky stejně útrpné jako pro ostatní. „Hrůzou nemůžu dospat, protože vím, že mě čeká třeba samba, která mi vůbec nejde, takže je to náročné i psychicky, vlastně dělat pořád věci, které vám nejdou,“ prozradila herečka.