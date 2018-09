V této scéně herečky nic nehrály: Hybnerová a spol. ječely strachy, když při natáčení utekl sklípkan

Kristýna Kociánová po sobě pavouka lézt nenechala, nechala se zastoupit... Video: archiv FTV Prima

Kristýna Kociánová musela scenáristům seriálu Krejzovi hodně spílat. Herečka se totiž přiznala, že trpí arachnofobií – nepřekonatelným a panickým strachem z pavouků. Na tom by ještě nebylo nic tak zvláštního, pokud by jí scénář nepředepisoval scénu s pavoukem, který měl nebohé herečce lézt po rameni!

Zatímco některé herečky mají problém s tím, že se nechtějí před kamerou svlékat a nechávají se zastoupit dublérkami, Kociánová alias nafoukaná moderátorka Sabina Borková, by se raději svlékla, než aby po sobě nechala lézt pavouka.

„Točila se davová scéna na svatbě, byl to snad můj třetí natáčecí den. Měla jsem před sebou nastoupené všechny ty tváře a osobnosti, kterých si vážím. Říkala jsem si, že to tedy bude! Byla jsem šíleně nervózní a na konci celé scény mi měl lézt po těle pavouk. Tak to jsem už nedala,“ popisuje svoji hrůzu Kristýna.

„Upozorňovala jsem na to předem, že to asi nedám. I když jsem ty dveře úplně nezavřela a říkala si, že když ho uvidím, tak se třeba rozmyslím. Pak jsem ale přišla na plac, viděla jsem ten třístránkový monolog, tu velkou mrchu v plastové krabičce na salát a rozbušilo se mi srdce. Udělala jsem pět kroků vzad a řekla jsem, že ne. Nakonec za mne, na ten blízký detail, kdy pavouk leze po rameni, zaskočila naše báječná kostymérka Andrejka.“

Takže úkol splněn, herečka si oddechla a divák nic nepozná. I tak ale bylo natáčení nadále dramatické.

„Když se točil ten detail, tak musely za Andrejkou zůstat dvě kolegyně herečky, protože byly v záběru. Ten pavouk ale při jednom záběru seskočil na zem a myslím, že pak dámy nic hrát nemusely. Regulérně nadskakovaly, pištěly a já poodešla tak o patnáct metrů, schovala jsem se za pana produkčního a koukala jsem se,“ dodala Kristýna Kociánová.

Na video ukázce je slyšet například příšerný jekot Vandy Hybnerové (49). Herecká profese je zkrátka opravdu náročná... ■